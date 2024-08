Tala et le bison

Perdue dans ses pensées, Tala, une jeune fille curieuse, s'égare lors d'une promenade en forêt. Cherchant à rebrousser chemin, elle sent, inquiète, l'ombre d'un bison. Elle le sait, son père l'a mise en garde, les bisons sont dangereux. Epuisée et cherchant à se protéger en suivant les conseils de son père, Tala allume un feu et finit par s'endormir d'un sommeil agité. Respect des animaux, découverte de l'autre