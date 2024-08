Comment Aidan est devenu un grand frère

Quand Aidan est né, tout le monde pensait qu'il était une fille. Mais petit à petit, Aidan découvre qu'il est un garçon : il se choisit un nouveau prénom, de nouveaux habits, et son quotidien devient plus doux et serein. Alors, lorsque sa maman lui annonce qu'elle est enceinte, Aidan se sent investi d'une grande responsabilité. Car qui mieux que lui va pouvoir aider ses parents à préparer l'arrivée de bébé ? Sauf que bébé a peut-être déjà tout ce qu'il lui faut : une famille impatiente de l'accueillir et de l'aimer, peu importe la personne que bébé choisira d'être.