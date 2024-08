Entraînez-vous comme une femme, pas comme un homme

Le 1er guide sportif réellement conçu pour les femmes Votre physiologie est unique, faites-en une alliée pour plus de performance, moins de blessures, une meilleure santé Dans ce guide révolutionnaire, découvrez comment transformer votre cycle menstruel en un allié puissant pour votre pratique sportive et votre bien-être. Que vous soyez une athlète de haut niveau ou une sportive loisir, ce livre vous aidera à mieux comprendre vos fluctuations hormonales et à en tirer avantage pour être plus performante. Non seulement vous allez pouvoir mieux planifier vos séances d'entraînement mais vous disposerez aussi de stratégies efficaces pour prévenir ou résoudre les troubles qui peuvent entraver votre pratique sportive, comme les règles douloureuses, abondantes ou le syndrome prémenstruel. Vous découvrirez : - Comment analyser votre cycle et adapter votre entraînement en conséquence - Quelles sont les hormones qui favorisent la prise de masse musculaire, la puissance et l'explosivité - Quels sont les jours où il vous faudra être particulièrement attentive à l'échauffement pour prévenir les blessures - Comment pallier la baisse de moral avant les règles si vous devez vous aligner au départ d'une course - Comment optimiser votre récupération - Comment vous alimenter pour être plus performante Ce livre est plus qu'un simple guide ; c'est un outil d'empowerment, une célébration de la force féminine. Un incontournable pour vous épanouir dans votre sport. Et peut-être même vous donner la motivation qu'il vous manque pour vous lancer ! "Le livre que nous attendions toutes ! " Marjolaine Pierré, championne du monde de triathlon longue distance