Un conte de Noël en BD

Le chef-d'oeuvre de Charles Dickens en bande dessinée ! Ebenezer Scrooge est un vieillard avare, grincheux et acariâtre. Sans-coeur, l'argent est le seul bonheur de sa vie jusqu'à l'arrivée de Tiny Tim et des apparitions des trois esprits qui vont transformer son existence ! Cette nuit-là, il doit faire face à son passé, son présent et son avenir, découvrant la bonté et le vrai sens de Noël. Chacun des trois fantômes va lui faire revivre un moment de sa vie et le convaincre de se consacrer aux autres pour trouver la paix. La magie de Noël opère et un cruel grippe-sou se mue en homme généreux...