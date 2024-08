The World's Fastest Level Up Tome 4

Rin dispose d'un pouvoir apparemment peu utile, la téléportation intra-donjon. Alors même que chaque aventurier ne peut se rendre dans un même donjon plus d'une fois par semaine, lui, parvient à détourner son pouvoir et enchaîne ainsi plusieurs fois le même donjon pour monter très vite en niveau. Il décide alors de devenir le plus fort tout en cachant son mystérieux don aux autres aventuriers.