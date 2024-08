Elle n'est rien qu'à moi ! Tome 2

Nachi est le garçon le plus populaire de sa classe. Tout le monde l'adore sauf Yuri, une élève qui préfère la solitude et les livres. Très intrigué par cette fille, Nachi va chercher à faire sa connaissance au travers de la lecture. Contre toute attente, Yuri lui propose d'emblée de passer la nuit avec elle ! Une relation exclusive et secrète débute alors entre les deux jeunes gens.