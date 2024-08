Orépia Tome 2 : Le Fléau d'Orient

Seuls rescapés de la terrible attaque menée par Miw dans l'Est du royaume d'Orepia, les mercenaires d'Adhémar continuent leur périple et tentent d'avertir les habitants de la menace qui avance sur eux. Malgré la méfiance, la rumeur se répand, et une résistance timide se met en place. Prenant leur ennemi de vitesse, Adhémar et ses compagnons partent prévenir le roi d'Orepia en personne.