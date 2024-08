Slammed Tome 3 : Entre nous

L'amour de Lake et Will a résisté aux épreuves les plus difficiles. Ils peuvent enfin profiter d'un peu de sérénité. Le bonheur permettant un regard neuf sur le passé, Lake se surprend à vouloir tout savoir de celui qui partage son quotidien. Malgré ses craintes, le si secret Will se livre peu à peu et révèle ses pensées les plus intimes. Mais Lake est-elle vraiment prête à les entendre ?