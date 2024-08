Chonchon, le fée cochon

Il était une fois un porcelet prénommé Chonchon qui depuis tout petit ne rêvait que d'une seule chose : devenir une fée. Mais dans la famille Cochon, tout le monde est maçon. "Abracadagrouik ! Moi, je serai le premier fée cochon ! " Chonchon réussit avec succès le concours de l'école des fées et reçoit sa baguette magique en forme de tire-bouchon. Mais les choses ne sont pas si simples. Pour être une bonne fée, il faut des clients, et là... personne n'a envie d'être aidé par UN fée, et encore moins par un fée cochon ! Chonchon n'a pas dit son dernier mot... Abracadagrouik !