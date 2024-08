Marin du Vendée

La passion d'Arnaud Boissières pour le Vendée Globe a commencé en 1989, alors que le skipper avait à peine 17 ans et qu'une leucémie menaçait ses rêves d'aventure. Aujourd'hui, c'est l'un des visages les plus en vue de la voile française. De 2008 à 2021, il a terminé quatre éditions consécutives de ce tour du monde en solitaire, reconnu comme étant une des courses les plus difficiles. Un exploit qu'il est le seul à avoir accompli. Ce récit nous fait partager la vie d'un marin auquel l'approche passionnée du Vendée Globe et l'esprit de résilience confèrent une place à part dans le coeur des gens de mer. Il nous raconte les bateaux célèbres, les grands marins, les Mini-Transats, et aussi le vacarme des déferlantes, les spéculations météorologiques, ainsi que les belles manoeuvres, le cap Horn, les mers du Sud et l'Elysée. Marin et sportif apprécié pour son accessibilité, Arnaud Boissières réussit à conserver le regard d'un artisan de la mer dans une compétition où les moyens technologiques et financiers sont de plus en plus importants.