Le roi qui voulait voir la mer

Le 21 juin 1786, Louis XVI, qui n'a jamais voyagé, décide de se rendre à Cherbourg, contre l'avis de ses plus proches conseillers. Que compte-t-il rapporter de ce périple dans un territoire qu'on prétend hostile ? Pourquoi traverser ces terres où vivent encore des sorcières et plane le souvenir des invasions vikings ? Roi lettré qui pratique couramment plusieurs langues, il sait tout des navires et des monstres marins. Il est capable de dresser la carte de l'expédition autour du monde de La Pérouse, mais n'a jamais embarqué, à trente-deux ans, sur un bateau ni vu la mer. Bouleversé par le spectacle de ces eaux déchaînées et de ce peuple qu'il découvre enfin, il se met à rêver à une société plus juste. Gérard de Cortanze nous propose une échappée passionnante, et nous dévoile un Louis XVI intime, humaniste, plus à l'aise avec les humbles que parmi ses courtisans, un Louis XVI comme on ne l'a encore jamais vu. Un pur bonheur de lecture. Franz-Olivier Gisbert, Le Point. Quel merveilleux voyage que ce livre ! Stéphane Bern, Europe 1. Prix Littéraire du Cotentin 2023.