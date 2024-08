La prochaine fois que tu mordras la poussière

"Ce livre me fait peur. Le processus a été douloureux. Mon père nous a annoncé qu'il n'allait pas tarder à mourir et je me suis mis à écrire. Trois années au peigne fin, mes relations, mes pensées paranoïaques, mon rapport étrange à lui, crachés sur le papier. Je me suis donné pour but de le tuer avant qu'il ne meure. C'est l'histoire de quelqu'un qui cherche à tuer. Soi, ou le père, finalement ça revient au même". Panayotis Pascot s'attaque d'une plume tranchante et moderne à trois thématiques qu'il tisse pour composer un récit autofictif aussi acide qu'ultralucide. L'acceptation de son homosexualité, la dépression et la relation filiale s'enchevêtrent ici dans un violent passage à l'âge adulte. Pascot tire chaque lame de son corps et l'examine, nous la fait voir au gré de phrases lancées comme des coups droits, belles, urgentes, rythmées, d'une sincérité de diamant, si pure que souvent sa propre émotion nous étrangle. Elise Lépine, Le Point. Un texte coup de poing. Nathalie Dupuis, Elle. Percutant, d'une rare franchise. Sandrine Blanchard, Le Monde.