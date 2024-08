Feline, 15 ans, disparaît sur le chemin de l'école. Un seul indice pour le détective Alexander Zorbach : la playlist de la jeune fille, mystérieusement mise à jour quelques temps avant sa disparition. En bonus : le prologue inédit et les 15 chansons de Playlist à écouter après avoir flashé un QRcode. 15 chansons à écouter, 15 chansons pour la sauver Feline Jagow, 15 ans, disparait sans laisser de traces sur le chemin de l'école. Le détective privé Alexander Zorbach se lance à sa recherche et finit par tomber sur la playlist de Feline contenant ses chansons préférées. Mais ce que Zorbach découvre surtout, c'est que la playlist en question a été modifiée seulement quelques jours avant la disparition de la jeune fille. Ces chansons contiendrait-elles en réalité un message caché ? En écoutant ces morceaux, le détective parviendra-t-il à découvrir où elle a été emmenée et surtout... comment la libérer des griffes de son ravisseur ? 15 chansons à écouter, 15 chansons pour la sauver... et une playlist qui va plonger Zorbach dans un terrible cauchemar. " Fitzek au meilleur de sa forme : des chapitres courts, des rebondissements, et de purs moments de frissons ", Der Neue Tag " Un thriller psychologique innovant qui va vous plonger dans un véritable dédale d'énigmes ", Denglers Buchkritik " Fitzek a réussi le pari génial de transformer ses lecteurs en auditeurs - et vice-versa. ", Passauer Neue Presse