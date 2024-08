La traversée des temps Tome 3 : Soleil sombre

Poursuivant sa traversée de l'histoire humaine, Noam s'éveille d'un long sommeil sur les rives du Nil, en 1650 av. J.-C., et se lance à la découverte de Memphis, capitale des deux royaumes d'Egypte. Les temps ont bien changé. Des maisons de plaisir à la maison des morts, des quartiers hébreux au palais de Pharaon se dévoile à lui une civilisation inouïe qui se transmet sur papyrus, vénère son fleuve nourricier, invente l'au-delà, érige des temples et des pyramides pour accéder à l'éternité. Mais Noam, le coeur plein de rage, n'a qu'une idée en tête : en découdre avec son ennemi pour connaître enfin l'immortalité heureuse auprès de Noura, son aimée. Eric-Emmanuel Schmitt nous embarque cette fois en Egypte ancienne, au coeur d'un monde qui prospéra pendant plus de trois mille ans, et restitue cette effervescence, dont notre modernité a conservé des traces, mais qui reste dans l'Histoire des hommes une parenthèse aussi sublime qu'énigmatique.