" Le 12 mai 2013, Fiona, 5 ans, disparaît à Clermont-Ferrand, juste à côté de chez moi. Quatre mois plus tard, sa mère, Cécile Bourgeon, avoue en garde à vue que l'enfant est enterré près d'un lac de la région. Elle accuse son compagnon, Berkane Makhlouf, d'avoir frappé sa fille. Le corps ne sera jamais retrouvé. L'affaire Fiona commence là, suit un procès, puis un autre, un autre et encore un autre. La presse s'en est emparée, la vox populi aussi : le mal accompli n'a pas de sens, on en cherche quand même. Les derniers jours de Fiona font l'objet d'enquêtes, de fantasmes, d'interrogations sans fin. L'affaire m'intrigue d'abord comme n'importe quel Clermontois. Quand l'aveu vient briser l'image de la mère éplorée et la remplace par celle d'une mère soupçonnée de coups et de meurtre, je me sens touchée de façon singulière. Ces vies résonnent avec la mienne. Fascinée, j'assiste aux procès, je prends des notes, puis au fil des séances, je me rends compte que je fais partie de cette histoire. Depuis ma propre survie aux coups que j'ai reçus, depuis mes embarras à être mère, je perçois le processus qui mène à la mort de Fiona. Depuis neuf ans je vis avec ce drame. J'essaie de comprendre les mères, comprendre la violence, comprendre l'enfance vulnérable et le huis clos de vies qui semblent condamnées à souffrir ou à faire souffrir si personne ne vient rompre cette fatalité. Car l'affaire révèle aussi comment le mal échappe autant à ceux qui le jugent qu'à ceux qui le commettent. " Dalie Farah Autour d'un des pires faits-divers de ces dernières années, une enquête littéraire et personnelle qui plonge aux racines de la violence. On ne pourra pas Retrouver Fiona, mais on ne pourra jamais l'oublier.