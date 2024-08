L'autre femme

Elena a vingt-cinq ans, un petit appartement et un chat. Pietro a plus du double de son âge, une ex-femme et trois enfants. Pourtant ils se sont choisis, et ont décidé de construire leur relation loin des blessures de leurs vies d'avant. Jusqu'au jour où Maria, l'ex-épouse de Pietro, contacte Elena sur Facebook en se dissimulant derrière une fausse identité. Peu à peu, les deux femmes s'écrivent et se confient l'une à l'autre. Lorsque Maria décide de rencontrer Elena et de lui dire la vérité, la jeune femme est bouleversée. Pourra-t-elle continuer de tenir le passé à distance et d'aimer Pietro comme si de rien n'était ? Cristina Comencini dépoussière le triangle amoureux et signe un vibrant hymne à l'amour et à ses mille et une variations.