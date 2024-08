Le devoir d'espérance. Faire face à la crise spirituelle

La crise spirituelle est, selon Yann Boissière, la crise majeure de notre temps. Elle n'est pas une crise supplémentaire, elle est la matrice de toutes les autres. Le constat est sans appel : l'individu né avec la modernité, fort de sa conscience autonome, éclate sous la pression de la révolution technologique et numérique. La mutation anthropologique qu'elle implique écartèle l'homme entre deux postures contradictoires : d'une part, la prétention à contrôler le monde de manière purement mentale ; de l'autre, l'impuissance et le désengagement face à la supériorité supposée des machines. Si cette crise est profonde - disparition du for intérieur, incapacité à accepter la limite, projet postmoderne de tuer le temps -, elle n'a cependant pas le dernier mot. S'appuyant sur la pensée juive et les enseignements de la sagesse universelle, Yann Boissière montre que l'espérance est à notre portée pour redonner sens et souffle à nos existences bouleversées. Rabbin depuis 2011, fondateur de l'association les "Voix de la Paix" , Yann Boissière a été nommé, en 2020, secrétaire général de l'IHEMR (Institut des hautes études du monde religieux). Il a publié Eloge de la loi (Cerf, 2017), Heureux comme un juif en France ? Réflexions d'un rabbin engagé (Tallandier, 2021) et Courage, croyons (Desclée de Brouwer, 2022).