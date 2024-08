Dans cet essai aux frontières de la théologie, de la spiritualité et de l'histoire, Michel Fédou explore les différentes facettes d'un thème : la compassion, qui jouit d'une grande faveur chez nos contemporains, notamment grâce au succès du développement personnel. Pourtant, peu en connaissent la riche signification chrétienne. D'où un nécessaire tour d'horizon scripturaire et patristique ("Dieu n'est pas impassible" , rappelle Origène), avant une exploration de la manière dont cette notion a été reçue au Moyen Age, à l'époque moderne, et jusqu'aux tragédies du XXe siècle qui ont conduit à s'interroger de manière radicale sur la compassion de Dieu face aux malheurs de l'humanité. Renouvelant une approche de l'éthique du soin tout comme de notre rapport à la nature, la compassion divine est plus que jamais, comme elle l'a été pour la peinture, la musique ou la littérature, une source d'inspiration pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui, en quête de sens, désireux de revenir au coeur du christianisme. Michel Fédou est professeur émérite aux facultés Loyola Paris où il enseigne la patristique et la théologie dogmatique depuis de nombreuses années. Lauréat du prix Ratzinger en 2022, il a également reçu de l'Académie française, en 2023, le prix du cardinal Grente pour l'ensemble de son oeuvre.