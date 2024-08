Ils s'appellent Michel, Patricia, Marie-Thérèse et Joseph. Arrachés brutalement à la douceur de l'enfance, les voici loin de chez eux, désemparés. Ils ont froid. Un adulte plein de sérieux leur avait parlé de Notre-Dame de Paris, mais très vite ils se retrouvent en pleine campagne, dans une ferme. Le même adulte avait aussi parlé d'école, cependant il s'agira surtout de soigner les bêtes, entretenir la maison, faire le ménage. Est-ce une nouvelle forme d'esclavage ? Qui a permis cela dans cette glorieuse République française dont on leur a naguère chanté les vertus ? Il n'est pas temps pour eux de chercher des réponses à ces questions. Il faut vivre. Tenir bon. Jusqu'à ce qu'un jour l'opportunité se présente de forger leur destin. Plongée au coeur d'un épisode sinistre et méconnu de l'histoire de France, au cours duquel des milliers d'enfants furent enlevés à leurs familles pour repeupler certaines régions en proie à la dénatalité et à l'exode rural, ce premier roman ambitieux et poétique est surtout une ode à la réinvention de soi et à la liberté. Celle-là même dont Nietzsche disait qu'elle consiste à danser avec ses chaînes. Anaëlle Jonah est journaliste. Danse avec tes chaînes est son premier roman.