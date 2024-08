Zélie : La colère de Zélie

Parfois, sans qu'on s'en rende compte, la colère monte et on a envie de crier, de pleurer ! Heureusement, Zélie se blottit contre son doudou, tandis qu'une musique la berce, que le parfum de maman l'enveloppe et qu'avec ses bisous tout doux Zélie s'apaise. Voilà, Zélie n'est plus en colère !