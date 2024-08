Ourson et Pinson Tome 3 : L'aventure et autres histoires

Ourson et Pinson sont les meilleurs amis du monde. Quand Pinson est malade, Ourson a plein d'idées pour qu'il aille mieux. Quand un des deux tombe dans un trou en se promenant, l'autre l'aide à en sortir. Et quand ils font la connaissance de Taupe, les meilleurs meilleurs amis se lancent dans un concours de blague et même dans une aventure en bateau.