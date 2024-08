100 ans de Surréalisme

L'année 2024 n'est pas seulement celle des JO ! Elle célèbre aussi les 100 du Surréalisme, mouvement majeur du 20e siècle cristallisé sous la plume d'André Breton, porté à son apogée par Dali et Magritte, mais aussi par Jean Arp, Paul Delvaux, Leonir Fini, Meret Oppenheim, et dont l'influence sur le 20 et 21e siècles demeure inégalée ! Ce mouvement fascinant, dynamique et provocateur est né au lendemain de la Grande Guerre. Il puise ses racines et ses thématiques dans l'inconscient, le rêve, la sexualité, la violence. Quels sont les grands fondements de ce mouvement ? Quels artistes, hommes comme femmes, l'ont durablement marqué ? Comment interpréter ses oeuvres étranges et mystérieuses ? Ce livre évènement propose une redécouverte des plus grands artistes surréaliste et une exploration des oeuvres fondatrices en peinture mais aussi en littérature, en poésie, au cinéma, en photographie... LE livre référence sur le Surréalisme !