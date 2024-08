Proche des Impressionnistes et des réalistes, Gustave Caillebotte se distingue par une modernité absolue. Il prend pour sujet son environnement immédiat : le Paris d'Hausmann, les hommes de son entourage, les régates et l'aviron, sa propre vie. Ainsi il fait entrer en peinture des figures nouvelles : l'ouvrier, le sportif, l'homme nu dans son intimité. Le peintre questionne ainsi l'ordre social et sexuel dominant au 19e siècle, et à travers ses tableaux, porte une profonde interrogation sur la condition masculine.