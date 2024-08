Le grand imagier photos des animaux

Un imagier transversal et " encyclopédique " sur tous les animaux ! - Généraliste, varié et complet, retrouvez plus de 500 photos avec des informations sur les animaux de compagnie, les animaux du jardin, de la forêt, de la montagne, de la ferme, de la Savane, de la mer, de la jungle, etc. - 100% photos : des photos précises et de qualité qui permettent de nommer avec évidence. - Avec une fabrication solide et soignée, pour une utilisation prolongée dans le temps même par les plus petits.