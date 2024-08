Anthologie de la poésie française

Un florilège des plus beaux textes de notre langue, de la Chanson de Roland jusqu'aux oeuvres d'aujourd'hui, offrant un panorama très large de la vitalité et de la variété de la poésie française depuis plus de mille ans. Quelque 350 auteurs et plus de 600 textes, présentés selon une organisation chronologique, illustrent l'évolution, les tendances et les caractéristiques du langage poétique. Et pour chaque texte, une introduction pour en préciser le contexte historique, social et culturel. Cette anthologie constitue un parcours à travers la littérature française qui donne toute son importance à la poésie médiévale et met en valeur les poètes des grandes époques : Renaissance, baroque, classicisme, romantisme... Enfin, une très large place est également consacrée à la poésie moderne et contemporaine des auteurs tant français que francophones.