Au coeur de l'enquête criminelle. Dans la peau des experts, de la scène de crime aux assises

Au coeur de l'enquête criminelle ! A travers une fiction, deux experts de la Police Scientifique nous livrent les réalités de la machine judiciaire en France. De la découverte de la scène de crime jusqu'au verdict prononcé lors d'un jugement aux assises, ils nous font entrer dans le quotidien des différents intervenants de l'enquête : pompiers, policiers scientifiques, enquêteurs, médecins-légistes, magistrats, avocats, experts de la police et de la gendarmerie, qui contribuent à la manifestation de la vérité. Découvrez le fonctionnement judiciaire : - Comment se déroule une audition ? - Qui est le juge d'instruction ? - Quel est le rôle de l'avocat commis d'office ? - Comment analyse-t-on l'ADN ? - Quelle est la valeur probante des traces numériques dans un procès ? Dans le quotidien de celles et ceux qui mènent l'enquête... Des rencontres avec des professionnels qui partagent leur expérience et les réalités de leur métier à partir de dossiers authentiques. Les documents techniques utilisés par les professionnels : procès verbeaux, rapports de police scientifique, résultats d'analyse... Plongez dans les méandres d'une affaire criminelle, un univers où chaque détail compte.