Un ouvrage de référence pour tous les amateurs de véritable cuisine américaine ! Retrouvez les plus grands classiques culinaires du pays et des recettes authentiques ramenées tout droit des Etats-Unis. La cuisine américaine est avant tout familiale : c'est une cuisine de tradition que l'on partage avec les siens. Un moment de convivialité que le chef Cathleen Clarity se plaît à transmettre en France, son pays d'adoption. Parcourez les 5 grandes régions culinaires des Etats-Unis pour découvrir une cuisine gourmande et baignée d'innombrables influences : lobster roll, pizza new-yorkaise ou pepperoni, corn dogs, avocado toasts, salade Caesar, tomates de porc et de piments verts, mexican chile, carrot cake, tarte aux pommes à base de cinnamon rolls...