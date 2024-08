Notre Dame de Paris. Texte abrégé

Extrait : " Là, au milieu du pavé, - il était midi, - au grand soleil, une créature dansait. Ses yeux étaient noirs et splendides, au milieu de sa chevelure noire quelques cheveux que pénétrait le soleil blondissaient comme des fils d'or. " Information contenu : Sur le parvis de Notre-Dame de Paris, la belle Esméralda danse au son du tambourin et fait battre le coeur de tous. Mais la beauté remarquable de la jeune bohémienne et des accusations de sorcellerie font basculer son destin tragiquement.