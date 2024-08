Nebulous Stars Tome 7 : Isadora et le sortilège des couleurs

Isadora et ses amies partent en voyage scolaire dans les Terres glacées, pour observer les aurores boréales et étudier les glaciers ! Mais lorsque les filles découvrent un mystérieux coffre emprisonné dans une paroi gelée, tout bascule... Le coffre, à peine ouvert, absorbe toutes les couleurs des environs ! Les copines réussiront-elles à inverser la malédiction et à retrouver les couleurs perdues ?