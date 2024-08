Les 100 fiches de grammaire du test TOEIC. Pour réviser l'essentiel !

La collection n°1 du marché, conçue en partenariat avec ETS, les créateurs des tests TOEIC®. - Plus de 100 fiches claires et pratiques pour réviser la grammaire incontournable et réussir son test TOEIC®. - L'essentiel des règles de grammaire à connaître pour une préparation optimale au test. - 250 exercices corrigés de difficulté variée, pour s'entraîner et mettre en pratique les notions de grammaire dans le contexte du test. - Des schémas bilan pour faciliter la mémorisation. - Des mini-tests TOEIC® issus de tests officiels. - Des conseils et astuces des formateurs. - L'ensemble des audios téléchargeables en MP3 ou à écouter en streaming. En plus : un accès personnel gratuit pendant 14 jours au programme de préparation du site ETS, avec 5 tests Listening and Reading complets