Les fantômes de Sleepy Hollow

Le 200e anniversaire de l'apparition du Cavalier sans tête à Sleepy Hollow approche à grands pas, mais Kat n'a aucune envie de participer aux célébrations. Descendante de la première Katrina Van Tassel, elle sait très bien ce qu'on attend d'elle : perpétuer l'héritage de son ancêtre en épousant son petit ami de toujours et en reprenant les rênes du domaine familial. Pourtant, elle rêve d'une autre vie, loin de Sleepy Hollow. Mais lorsque Kat rencontre Isadora, une nouvelle élève de son lycée, et reçoit le journal de Katrina Van Tessel, le passé et le présent se mélangent de manière troublante. Une légende insoupçonnée commence à prendre forme, l'obligeant à envisager que les fantômes puissent réellement exister et à remettre en question le destin qu'elle entend écrire... et avec qui.