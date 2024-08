7 histoires pour la Maternelle. 7 histoires pour la semaine

Quel émerveillement pour un enfant de découvrir la maternelle ! Prolongez avec lui cette joie en lui racontant les aventures tendres et drôles des héros Disney à l'école. - Un recueil de 7 histoires richement illustrées et facile à comprendre, pour que l'enfant s'identifie à ses héros préférés dans des aventures inédites. - Une maquette claire et efficace, avec des textes courts et rythmés par des dialogues. Dès 4 ans. Contient les histoires : Mickey et ses amis, La rentrée des classes ; Monstres et Compagnie, Les vacances de Bouh ; La Reine des Neiges, La collection d'Olaf ; Lilo et Stitch, Stitch à l'école ; Toy Story 3, L'histoire du film ; La Belle et la Bête, Petite Belle aime les livres ; Vice-Versa, Riley et le Bing Bond Band.