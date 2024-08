Les sisters - La série TV Tome 76 : Ma console de namour

Les Sisters en roman, c'est nickol crème ! Maxence a une nouvelle copine... et il s'agit de la console de jeu 3D Air Nouvelle Génération. Ce n'est peut-être pas une fille, mais pour Wendy, c'est tout comme ! Elle est persuadée que son Maxou ne l'aime plus et elle broie du noir. Inquiète, Marine s'empresse de voler à la rescousse de sa Sister. Elle tente tout pour faire entendre raison au namoureux, quitte à lui coller aux basques H24. Mais lui faire lâcher sa console n'est pas une mince affaire...