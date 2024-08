Les fondus de moto Tome 13

La série qui carbure à l'humour ! Les Fondus veulent nous prouver qu'il est possible de visiter les plus beaux spots motards du pays à moindres frais. Adios les hôtels, Bye Bye les restos, seules comptent la route et les bécanes. Le système D est dépassé, on passe au système F des Fondus. On Fonce, on Frime et on Fait gaffe aux radars.