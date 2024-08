Ça dépend des animaux

" Pour votre sécurité, nous vous demandons de patienter calmement dans l'enceinte du parc zoologique ", répètent inlassablement les haut-parleurs du zoo de Vincennes aux visiteurs perplexes. Toutes les issues sont fermées : plus rien ni personne ne peut entrer ni sortir. Et tous les réseaux sont en berne : pas moyen de savoir de quelle catastrophe ce confinement soudain les protège. Les hypothèses fusent. Un attentat ? Une pandémie ? Une attaque extraterrestre, pendant qu'on y est ? A moins que le danger ne vienne non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur du zoo... L'incompréhension fait peu à peu place à l'impatience, qui glisse elle-même rapidement vers la panique générale. D'autant plus que les animaux commencent à sortir de leur enclos et à se comporter comme des humains : bêtement. Sauve qui peut !