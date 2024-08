Mortelle Mixtape

Le monde s'est effondré. Suite à une mutation génétique qui accélère le vieillissement de l'organisme, l'humanité ne dépasse désormais plus trente ans. Mais il y a pire : comme pour protester contre ces décès prématurés, les morts se relèvent et des hordes de zombies avides de chair humaine errent dans des villes fantômes. Swann, punkette rebelle, la vingtaine, sait que le temps lui est compté et refuse de le regarder filer les bras croisés, dans son petit appartement où elle s'est barricadée depuis la fin du monde. Alors, pour ralentir ce temps, du moins pour le déjouer, elle décide de le remplir de toutes les expériences les plus folles, uniques et nouvelles qu'elle peut imaginer. Elle part alors en voyage pour vivre toute une vie en un instant, bien déterminée à ce que rien, si ce n'est la mort, ne l'arrête. Pas même l'amour de Murphy qu'elle rencontre sur sa route et qui, lui, vit reclus et tétanisé. Le jeune homme se laisse pourtant convaincre par la fureur de vivre de la jeune femme et la suit dans sa quête absurde... à la vie à la mort !