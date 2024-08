Lycoris Recoil : React

Découvrez le premier recueil autour de Lycoris Recoil qui vous offrira son lot de scènes amusantes dévoilant le quotidien de Takina et Chisato. On retrouve derrière cet ouvrage de talentueux artistes comme Takeshi Nogami, Midori Hagi, Hajime Yoshida et bien d'autres. Diffusé sur Crunchyroll durant l'été 2022, Lycoris Recoil a fait grand bruit dans la communauté des fans d'anime. Réalisée par A-1 Pictures, la série a immédiatement séduit le public par sa qualité d'animation, son scénario captivant et ses personnages aussi attachants que puissants. L'oeuvre a tellement eu de succès qu'un nouveau projet d'anime est prévu autour de cette licence. En complément du manga, Panini propose le premier recueil disponible autour de notre tandem de choc. Un ouvrage réalisé par de grands noms du milieu venant apporter leur pierre à l'édifice en nous narrant le quotidien de ces héroïnes.