Spriggan Tome 2 : Perfect Edition

Yu Ominae, employé d'élite de l'agence ARCAM, est chargé d'une nouvelle mission. Il doit récupérer un masque ancestral mexicain tombé entre les mains d'un collectionneur qui se l'est procuré au marché noir. Mais ce masque royal cache un pouvoir maudit et prend possession d'une camarade de classe du jeune Spriggan. Afin de la délivrer, il part en direction du Mexique, avec, à ses trousses, un mystérieux sorcier très intéressé lui aussi par le masque, ainsi qu'un soldat cyborg recruté pour le tuer... Pépite méconnue de la science-fiction et du surnaturel, Spriggan fait un retour tonitruant en France dans une superbe Perfect Edition. Depuis ses débuts en 1988, le récit de Hiroshi Takashige et Ryoji Minagawa fait parler de lui. Après un film d'animation paru en 1998, l'histoire des Spriggans a été adaptée en un animé disponible sur Netflix depuis le printemps 2022. Le duo artistique à l'origine du manga est loin d'être anonyme ! Hiroshi Takashige est en effet connu pour être le scénariste de Jusqu'à ce que la mort nous sépare tandis que Ryoji Minagawa est le dessinateur de Kaioh Dante. Avec son scénario qui flirte entre le mystique, le mystère et les complots, Spriggan nous offre une histoire aussi haletante que renversante grâce notamment aux nombreux secrets et rebondissements qui accompagnent le parcours des personnages.