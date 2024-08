Réussir l'épreuve écrite disciplinaire appliquée CAPES anglais. Edition 2025

Cet ouvrage, conforme au programme de la session 2025 du CAPES externe d'anglais, permet aux candidats et candidates de se préparer à l'Epreuve Ecrite Disciplinaire Appliquée (EEDA) en leur permettant de consolider et d'approfondir leurs connaissances et compétences en analyse littéraire, civilisationnelle, iconographique, linguistique et phonologique. Les fondamentaux de la didactique et de la pédagogie sont présentés de manière claire et accessible afin d'aider les candidats et candidates à construire des séquences pédagogiques solides et cohérentes. La structure progressive de l'ouvrage constitue une formation complète à l'épreuve afin de s'y préparer de manière autonome ou en complément d'une préparation à l'université et/ou à l'INSPE. En effet, le lecteur ou la lectrice pourra : identifier ses besoins de formation et se fixer des objectifs, se former dans les domaines à maîtriser, s'entraîner grâce aux 5 sujets conformes au programme. De nombreuses rubriques jalonnent l'ouvrage : WATCH AND LEARN (démonstration d'analyses de documents), OVER TO YOU (activités "main à la pâte" , exercices d'entraînement, challenges), MIND THE GAP (balisage de difficultés et d'erreurs fréquentes), IN TIME, ON TIME (planification de l'année de préparation au concours) et AT A GLANCE (tableaux synthétiques des instructions officielles). Ces outils sont complétés par la rubrique SAY IT RIGHT qui propose 6 glossaires (termes-clés pour analyser les figures de style, la poésie, la linguistique, la phonologie, la didactique, dont les différents types d'évaluation). Ouvrage collectif avec Pascal Bouvet, Anna Guill, Cédric Courtois, Sylvain Gatelais, Bénédicte Kerg et Sébastien Mort.