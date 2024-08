La grammaire facile, avec des BD. 50 défis et enquêtes pour tout comprendre

La grammaire française, avec ses nombreuses règles et exceptions, peut faire peur... Par le biais de BD , de schémas et de défis rigolos , ce livre-cahier donne à voir une approche simplifiée et visuelle des notions grammaticales essentielles. Il propose une structure en 3 temps : Identifier une phrase Identifier la fonction des mots Identifier la nature des mots Chaque notion est présentée selon la même progression : une BD mettant en scène Alice et Théo, deux enfants qui découvrent la grammaire ; une décomposition de la notion en étapes simples pour faciliter sa prise en main ; une enquête pour encourager l'enfant à élaborer des hypothèses et à construire ses connaissances ; des astuces et des conseils pour acquérir de la méthode ; des défis auto-évaluatifs pour s'entraîner et vérifier ses savoirs ; une carte mentale bilan à compléter. + un mémo avec l'essentiel à retenir