Le spleen de Paris

Dossier pédagogique de Caroline Rivoal mis à jour par Marianne Hubac. Dans ces petits poèmes en prose, Charles Baudelaire retrace ses errances parisiennes et dépeint avec cynisme les bizarreries et les misères de la grande ville. Abandonnant les rimes, le poète élabore une nouvelle forme poétique pour évoquer la rugosité de la vie urbaine et les tourments de l'âme humaine. Un recueil grinçant, insolite, fascinant. Groupements de textes : 1. Naissance et postérité du poème en prose 2. La ville en poésie, lieu d'émerveillement et de vices