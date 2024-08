Silvia doit-elle épouser Dorante ? Pour en avoir le coeur net, la jeune femme décide de prendre les habits de sa suivante et d'observer ainsi à sa guise son prétendant. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que Dorante a mis en place le même stratagème, et se présente à elle sous les traits de son valet, Arlequin... Duos amoureux, dialogues alertes, rebondissements et dévoilements ponctuent cette savoureuse comédie, qui est aujourd'hui encore l'une des pièces les plus jouées de Marivaux. - Le texte intégral de l'oeuvre annoté - Huit fiches pour faire le tour de l'oeuvre 1. Marivaux en 20 dates 2. L'oeuvre dans son contexte 3. La structure de l'oeuvre 4. Les grands thèmes de l'oeuvre 5. Comédie et comique 6. La comédie au temps de Marivaux 7. Représenter Le Jeu de l'amour et du hasard 8. Citations - Pour préparer le Bac - Des explications linéaires et des sujets guidés pour s'entraîner à l'oral et à l'écrit du Bac - Des questions de grammaire - Des activités d'appropriation - Des prolongements artistiques et culturels - Deux groupements de textes 1. Aimer au XVIII ? siècle 2. La querelle au théâtre Tout pour réussir le Bac.