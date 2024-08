La cantatrice chauve. Cycle 4

Dossier pédagogique de Kim-Lan Appéré. Deux couples se retrouvent un soir et discutent. Au fur et à mesure, la communication devient difficile jusqu'à ce qu'elle disparaisse tout à fait. Entre dialogues décalés et situations loufoques, Eugène Ionesco met en scène la dégradation du langage et dresse une vive critique de la société. Dans le volume, un QR Code pour visionner la pièce de théâtre dans son intégralité, des activités pour dire, lire, écrire et des documents iconographiques pour accompagner l'étude de l'oeuvre. Groupements de textes : 1. La satire de la bourgeoisie 2. Le langage, source de comique NOUVEAU : Classico et Cyrano Education s'associent pour proposer en exclusivité, aux enseignants et à leurs élèves, le visionnage gratuit (de janvier à juin) de la captation intégrale de certaines pièces de théâtre du catalogue. Découvrez un extrait de la pièce sur notre page dédiée (Lien -> https : //www. belin-education. com/classico-cyrano).