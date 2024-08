Moby-Dick ou le Cachalot

Dossier pédagogique par Cédric Hannedouche. Adaptation par Patricia Arrou-Vignod. Traduction de Philippe Jaworski. Le capitaine Achab n'a qu'une idée en tête, se venger de Moby Dick, la monstrueuse baleine blanche qui lui a broyé la jambe. Il entraîne tout son équipage, dont le jeune Ismaël, dans un voyage sans fin pour traquer l'animal. Embarquez sur le navire avec les matelots et sillonnez les mers interdites à la recherche de Moby Dick ! Dans le volume, des activités pour dire, lire et écrire. Groupements de textes : 1. Les hommes et la mer 2. De redoutables créatures...