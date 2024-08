Dossier pédagogique par Catherine Moreau. Traduction d'Antoine Cazé. Croc-Blanc est un chien-loup qui vit dans le Grand Nord. Après avoir lutté pour survivre sur une terre glacée et sauvage, il rencontre des hommes qui lui mènent la vie dure, devient chien d'attelage puis bête de combat. Il subit la cruauté de ses maîtres, avant de découvrir la tendresse et l'amour auprès de son sauveur. Il cherche sa place : suivra-t-il son instinct de loup ou de chien ? Découvrez le récit d'un héros pas comme les autres. Dans le volume, des activités pour dire, lire et écrire. Groupements de textes : 1. Des loups et des hommes 2. Aventures en terres glacées