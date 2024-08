Fabliaux du Moyen Âge

Au fil de ces neuf fabliaux, découvrez les aventures cocasses de personnages hauts en couleur. Un tableau évocateur de la vie quotidienne au Moyen Age et une savoureuse satire des défauts humains. - Des extraits choisis accompagnés de notes - Des questionnaires progressifs de compréhension et d'analyse du texte - Des exercices de vocabulaire à partir de champs lexicaux - Des activités d'expression orale et écrite - Des activités numériques - Des activités - Les grands thèmes de l'oeuvre 1. La peinture de la vie quotidienne 2. Une critique amusante de la société médiévale - Deux groupements de textes 1. Trompeurs trompés 2. La ruse face aux plus forts. Recammandé pour le cycle 3 en 6e.