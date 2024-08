L'effet Magnani

12 avril 1961 : la capsule Vostok 1 s'envole pour l'espace. Le cosmonaute Youri Gagarine s'arrache pour la première fois à la gravité terrestre et prononce la phrase devenue célèbre : "Je salue la fraternité des hommes, le monde des arts et Anna Magnani". Mais s'agit-il d'une citation historique ou de la toute première des fake news ? Ce roman est tout à la fois un portrait de femme dans la cinquantaine, une histoire d'amour passionnel, une balade dans le cinéma italien des années 60, un road book le long de la côte ligure, un essai loufoque, mais tout ce qu'il y a de plus sérieux sur la vie sexuelle d'un pilote soviétique, et enfin... une enquête sans assassin ni meurtrier, mais qui porte sur un crime de notre époque, c'est-à-dire sur une phrase.