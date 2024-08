Anatole Bernolu a disparu

Claude Lévi-Strauss, le saint patron des ethnologues, serait-il un serial killer, coupable d'avoir empoisonné nombre de ses rivaux ? C'est du moins la théorie d'Anatole Bernolu, jeune universitaire un brin fantasque qui semble être l'objet d'une inquiétante persécution depuis qu'il planche sur cette affaire. Qu'une berline louche le suive tous feux éteints passe encore, mais ajoutez à cela une kyrielle de désillusions sentimentales et de problèmes de robinetterie, et vous aurez un héros parfaitement dépassé par les événements. A la fois roman de formation, polar burlesque et satire débonnaire, ce premier roman comporte des marabouts africains et des considérations sur le polyamour, les premiers étant peu portés sur le second, mais là n'est pas la question.