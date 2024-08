The Witcher, les recettes officielles. Ingrédients, plats et anecdotes culinaires glanés au gré des voyages sur le continent

En s'inspirant des romans d'Andrzej Spakowski, des jeux vidéo développés par CD-Projekt Red, et aidées de leur imagination (débordante) culinaire, les deux autrices de ce Cookbook exceptionnel livrent plus de 80 recettes bien ancrées dans l'univers du Witcher. Du salé au sucré en passant par quelques recettes de breuvages d'inspiration médiévale, ces recettes nous font voyager de Beauclair à Novigrad, en passant par Toussaint et Kaer Morhen, et son accompagnées de sublimes photos promptes à faire saliver le plus aguerri des sorceleurs. Quelques exemples : soupe de poisson de Rédanie, sandre au thym des quais de Novigrad, kriek rivienne chaude de Larvik, omelette de Geralt pour Yennefer, Zalewajka de Mahakam... Avec une longue préface très personnelle signée Andrzej Spakowski en personne, dont voici un extrait : " Toutes les descriptions culinaires de mon univers Witcher/Sorceleur, ou presque, sont nées d'événements survenus dans ma propre vie. Elles sont liées à des souvenirs, souvent empreints de nostalgie. Et je les ai écrites, je l'admets, avec l'ignoble intention de susciter une réponse pavlovienne chez les lecteurs : leur mettre l'eau à la bouche, faire gargouiller leur estomac. "