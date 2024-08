10 idées loufoques pour faire respecter sa bulle

Loup et Phoque sont deux amis aux idées loufoques. Ensemble, ils essaient de trouver toutes sortes de façons amusantes pour régler leurs problèmes... même s'ils y arrivent rarement. Jusqu'où iront-ils pour faire respecter leur bulle ?? La collection LouPhoque permet aux enfants de travailler différentes habiletés sociales avec humour. Vous aimerez : Cette nouvelle collection de Claudia Turmel, autrice de l'album Gère ta fougère, l'un de ses ouvrages populaires. Une histoire complètement déjantée avec un style dynamique et humoristique qui saura rejoindre les petits et grands. 10 vraies façons de faire respecter sa bulle se retrouvent à la fin du livre afin d'aider les enfants avec cette habileté parfois difficile à acquérir. Les illustrations colorées et drôles d'Alyona Shilina, illustratrice espagnole. Loup et Phoque sont deux amis aux idées loufoques. Ensemble, ils essaient de trouver toutes sortes de façons amusantes pour régler leurs problèmes... même s'ils y arrivent rarement. Jusqu'où iront-ils pour faire respecter leur bulle ?? La collection LouPhoque permet aux enfants de travailler différentes habiletés sociales avec humour. Vous aimerez : Cette nouvelle collection de Claudia Turmel, autrice de l'album Gère ta fougère, l'un de ses ouvrages populaires. Une histoire complètement déjantée avec un style dynamique et humoristique qui saura rejoindre les petits et grands. 10 vraies façons de faire respecter sa bulle se retrouvent à la fin du livre afin d'aider les enfants avec cette habileté parfois difficile à acquérir. Les illustrations colorées et drôles d'Alyona Shilina, illustratrice espagnole.